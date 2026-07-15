Nuno Borges qualifica-se para os quartos do torneio de Bastad de ténis
O tenista português Nuno Borges, quinto cabeça de série, apurou-se hoje com facilidade para os quartos de final do torneio de Bastad, ao impor-se em dois sets ao búlgaro Grigor Dimitrov nos `oitavos` da prova sueca.
Nuno Borges, 52.º classificado do ranking mundial, não encontrou muita oposição por parte de Dimitrov, que ocupa o 146.º lugar na hierarquia da ATP, impondo-se com os parciais de 6-4 e 6-2, após uma hora e seis minutos de confronto no `court` em terra batida.
O número um português, de 29 anos, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro de hoje entre o alemão Daniel Altmaier, número 60 do mundo, e o italiano Luciano Darderi, vencedor em Bastad no ano passado, que ocupa a 18.ª posição do ranking e é o segundo cabeça de série do torneio sueco.
Nuno Borges, que na ronda inaugural afastou o `wild card` francês Moïse Kouamé, pela mesma margem (6-4 e 6-2), e na próxima semana vai disputar o Estoril Open, conquistou em Bastad o único título no circuito principal, ao bater na final da edição de 2024 o espanhol Rafael Nadal.