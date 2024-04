Nuno Borges qualifica-se pela primeira vez para os quartos de final

No court central do Clube de Ténis do Estoril, o número um nacional e 62.º mundial impôs-se ao 24.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, em uma hora e 37 minutos.

Nos quartos de final, Nuno Borges, de 27 anos, que nunca tinha passado da segunda ronda, vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Arthur Fils, que eliminou João Sousa na primeira ronda, e o chileno Cristian Garín.