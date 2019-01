Lusa Comentários 28 Jan, 2019, 13:24 | Ténis

Osaka é a primeira asiática na liderança WTA, João Sousa sobe a 39.º no ranking ATP



Redação, 28 jan (Lusa) – A tenista japonesa Naomi Osaka é a primeira asiática a liderar o ‘ranking’ feminino mundial, depois de vencer no sábado o Open da Austrália, torneio que permitiu ao português João Sousa subir ao 39.º em masculinos.



Em Melbourne, Osaka venceu na final a checa Petra Kivtova, por 7-6 (7-2), 5-7 e 6-4, para conquistar apenas o terceiro troféu da sua carreira e dois deles são de torneios de Grand Slam, no sábado em Melbourne e no último ano no Open dos Estados Unidos.



A Ásia tem pela primeira vez um tenista no topo mundial, tanto em masculinos como femininos. A esta proeza, Osaka junta ainda o facto de ser a mais jovem (21 anos) a liderar nos últimos nove anos.



A japonesa destronou a romena Simona Halep, eliminada nos oitavos de final em Melbourne e que agora é terceira classificada, atrás de Petra Kivtova, que subiu quatro posições e é segunda, depois de ser finalista vencida.



Em masculinos, com a vitória de Novak Djokovic na final a cimentar a liderança do sérvio na classificação ATP, o segundo lugar continua a pertencer ao espanhol Rafael Nadal, finalista vencido, e o alemão Alexander Zverev subiu a terceiro.



O suíço Roger Federer, o tenista com mais títulos em ‘majors’ da história, caiu do terceiro para o sexto lugar, depois de ser eliminado nos oitavos de final pelo grego Stefano Tsitsipas, que subiu a 12.º.



O português João Sousa, afastado nos 16 avos de final pelo japonês Kei Nishikori, subiu cinco posições e é 39.º, ainda atrás daquele que é o seu melhor resultado no ranking, quando em maio de 2016 foi 28.º.



Pedro Sousa, que pela primeira vez participou num Grand Slam, em que foi eliminado na primeira ronda, progrediu dois lugares e está à porta do top-100, na 101.ª posição, a melhor da sua carreira.



Em pares, destaque para a subida de 13 lugares de João Sousa, para o 32.º, que, a fazer dupla com o argentino Leonardo Meyer (subiu de 48 para 38), atingiu as meias-finais do Open da Austrália.