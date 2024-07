Paris2024. Andy Murray confirma despedida após Jogos Olímpicos

"Cheguei a Paris para o meu último torneio de ténis. As semanas que passei a jogar pela Grã-Bretanha foram, sem dúvida, as mais memoráveis da minha carreira e estou extremamente orgulhoso por fazê-lo uma última vez”, escreveu o antigo número um mundial, na rede social X.



Andy Murray está inscrito para os torneios de singulares e pares de Paris2024, que vão ser disputados em Roland Garros.



Vencedor de três Grand Slams – Open dos Estados Unidos, em 2012, e Wimbledon, em 2013 e 2016 -, o escocês é o único tenista com dois ouros olímpicos em singulares no palmarés, depois de ter subido ao lugar mais alto do pódio em Londres2012 e Rio2016.



Murray, que tem sofrido várias lesões desde 2017 e em 2019 colocou uma prótese no quadril, devido a uma lesão crónica na anca, já tinha anunciado que iria encerrar a carreira no final da temporada.



No início de julho, apenas um mês depois de ter sido operado a um quisto na coluna vertebral, o escocês desistiu da presença em singulares em Wimbledon, tendo feito a sua despedida do All England Club em pares, ao lado do irmão Jamie.



Ainda deveria ter jogado em pares mistos, mas Emma Raducanu desistiu por lesão e hipotecou essa hipótese.



Membro do denominado ‘Big Four’, juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray ocupa atualmente o 121.º lugar do ranking mundial.