Portugal com apuramento inédito na Billie Jean King Cup

Ante a Eslovénia, em Vilnius, na Lituânia, Portugal já jogava um play-off histórico, tendo chegado aqui pela primeira vez após conseguir, na quinta-feira, selar o segundo lugar da ‘poule’ D do Grupo I da Zona Europa/África, seguindo de novo em frente graças a dois triunfos das irmãs Jorge.



A primeira a jogar no play-off de promoção da competição, a antiga Fed Cup, foi Matilde Jorge, 277.ª do mundo, com a número dois nacional, de 20 anos, a levar de vencida Kaja Juvan (522.ª), por 1-6, 6-3 e 7-5, ao cabo de duas horas e 29 minutos.



Mais tarde, a irmã mais velha e número um nacional, Francisca Jorge (253.ª), triunfou ante Pia Lovric (421.ª), também tendo recuperado de um primeiro parcial desfavorável, por 2-6, 6-3 e 6-3.



A seleção portuguesa, liderada por Neuza Silva, jogará, agora, em novembro um novo e histórico play-off para Portugal, em formato ‘round robin’, procurando aí aceder aos ‘qualifiers’ da fase final.