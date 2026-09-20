Portugal lidera eliminatória com El Salvador em "excelente dia"

O jogador mais cotado de Portugal, ao figurar no 48.º lugar no ranking ATP, confirmou o favoritismo e derrotou na abertura do inédito confronto o jovem anfitrião Diego Duran, de 21 anos, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-1.

Nuno Borges, de 28 anos, precisou de apenas 54 minutos para, com dois `breaks` na primeira partida e três quebras de serviço no segundo parcial, oferecer o primeiro ponto à equipa das quinas, que está a jogar no `outdoor` de Nova Acrylic Combination Surface System, em Santa Tecla.

Já depois de o número um nacional, foi a vez de Jaime Faria (70.º ATP) se impor a César Cruz, de apenas 20 anos, também em dois sets, por duplo 6-3, em uma hora e 22 minutos.

Apesar de ter entrado mal no duelo com o primeiro salvadorenho a conquistar uma medalha de ouro nos pares masculinos nos Jogos Centro-Americanos e das Caraíbas, sofrendo o `break` de entrada, o tenista lisboeta, de 23 anos, conseguiu dar a volta ao `set` inaugural, concretizando três oportunidades para `break`.

Com o ascendente do seu lado, Faria fez-se valer da sua maior experiência frente a um adversário sem ranking mundial e bastaram duas quebras de serviço para fechar o encontro, conquistando o segundo ponto para o saldo português.

"Foi um excelente dia para nós, com duas vitórias, mas sabemos que na Taça Davis isso pouco conta. Vamos tentar fazer o nosso trabalho bem feito, como fizemos hoje, e ser profissionais, como fomos durante toda a semana. Estou muito orgulhoso. Hoje foram dois grandes jogos, tanto o Nuno como o Jaime jogaram muito bem, temos dois pontos acima, deixa-nos com uma melhor perspetiva para esta eliminatória, mas nada está ganho", afirmou o capitão português Rui Machado.

No domingo, se Machado e o homólogo Lluis Miralles optarem por manter a estratégia, definida aquando do sorteio, César Cruz jogará o encontro de pares ao lado de Marcelo Arevalo, campeão de pares de Wimbledon e número oito mundial da variante, frente a Francisco Cabral (30.º ATP de pares) e Nuno Borges, quartofinalistas do Open da Austrália esta temporada.

Caso a dupla campeã do Estoril Open de 2022 leve a melhor no desafio de pares que vai abrir a jornada de domingo, Portugal vence a eliminatória contra El Salvador e garante uma vaga no play-off de acesso ao Grupo Mundial I da Taça Davis, a realizar em 2027.

Em caso de derrota nos pares, Jaime Faria defrontará Diego Durán no primeiro singular do dia e Nuno Borges voltará a medir forças com César Cruz para definir a equipa vencedora da eliminatória do Grupo Mundial II da Taça Davis, sétima consecutiva fora de casa para Portugal.