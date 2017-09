Roger Federer vence Nick Kyrgios e Europa conquista `Laver Cup`

Lusa 24 Set, 2017, 22:01 | Ténis

Perante os 17.000 espetadores que lotaram a O2 Arena, o número dois do 'ranking' mundial esteve a perder, frente ao 20.º, por 4-6, mas deu a volta com 7-6 (8-6) e depois impôs-se novamente no ‘tie-break’, desta vez por 11-9.



Federer, principal promotor do evento, salvou mesmo duas bolas de encontro no ‘match tiebreak’, no desafio mais emocionante do fim de semana e que garantiu o triunfo à Europa.



Com Rafael Nadal, que antes tinha perdido para o norte-americano Josh Isner, a fazer de claque, Federer garantiu assim o triunfo da Europa por 15-9.



Caso o suíço não tivesse conseguido, o vencedor do evento seria definido num 'set' decisivo de duplas.



A ‘Laver Cup’ é um torneio de exibição de ténis muito semelhante à Ryder Cup em golfe, e que decorreu em Praga.