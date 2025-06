Roland Garros: Jannik Sinner pela segunda vez nas meias-finais

Depois da estreia nas meias-finais em Paris em 2024, Sinner volta a chegar a essa fase, após derrotar Bublik, 62.º e estreante em ‘quartos’ de torneios do Grand Slam, por 6-1, 7-5 e 6-0, em uma hora e 49 minutos.



Na meia-final, Sinner vai defrontar o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial, ou o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam.