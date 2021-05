Roland Garros. Nadal regressa a Paris com o 14.º título na mira

Entre os principais rivais de Nadal está o líder do "ranking" ATP, Novak Djokovic, que conquistou no início do ano, pela oitava vez, o Open da Austrália, 18.º "major" da carreira, e continua na perseguição pelo recorde de troféus do Grand Slam.Apesar de ter perdido a final do Masters.1000 de Roma para Nadal, com quem disputou a final de Roland Garros em 2020, o tenista de Belgrado, de 34 anos, sabe o que é ganhar no "court" Philippe Chatrier, onde se sagrou campeão em 2016.Assim como o sérvio, o grego Stefanos Tsitsipas (5.º), campeão do Masters 1.000 de Monte Carlo e do torneio de Lyon, o austríaco Dominic Thiem (4.º), duas vezes finalista em Paris, em 2018 e 2019, e Alexander Zverev, que este ano já conquistou o torneio de Acapulco e o Masters 1.000 de Madrid, serão outros dos maiores desafios do espanhol.Entre os principais ausentes de Roland Garros, que terá em João Sousa o único português no quadro principal, destaque para o canadiano Denis Shapovalov, o suíço e antigo campeão Stanislas Wawrinka e o australiano Nick Kyrgios.