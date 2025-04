Rune impõe-se a Alcaraz e conquista ATP 500 de Barcelona em ténis

O jogador nórdico, atualmente na 13.ª posição da hierarquia ATP, precisou de uma hora e 37 minutos para se impor por 7-6 (8-6) e 6-2, na final do torneio de terra batida espanhol.



Este foi o quinto 'cetro' erguido por Rune na carreira, depois das conquistas do ATP 500 de Munique, por duas vezes, em 2022 e 2023, do ATP 250 de Estocolmo e o Masters 1.000 de Paris, ambos em 2022.



"No início, eu estava um pouco nervoso, porque o Carlos joga, obviamente, um ténis de alto nível. Tive que respirar bastante e encontrar o meu ritmo. Estou muito orgulhoso de mim mesmo", expressou Rune.