Ruud surpreende Alcaraz, Zverev confirma diante Rublev

No primeiro encontro da fase de grupos do torneio, reservado aos oito melhores jogadores da temporada, o jovem natural de Múrcia, terceiro colocado no ranking ATP, não se apresentou ao seu melhor nível e o adversário nórdico, número sete do mundo, acabou por levar a melhor pelos parciais de 6-1 e 7-5, ao fim de uma hora e 28 minutos.



“É apenas um encontro, mas é definitivamente uma das minhas melhores vitórias da época, em termos de adversário, do nível dele, de ranking e tudo isso. Estou muito contente obviamente. Penso que todos vamos ver o Carlos jogar melhor ténis do que hoje, mas aproveitei as minhas chances”, confessou Casper Ruud.



Reconhecendo ter aproveitado o fato do campeão de Roland Garros e Wimbledon não estar a 100% fisicamente, devido a uma gripe, o norueguês conquistou o terceiro triunfo desde o ‘major’ norte-americano, primeiro no Grupo John Newcombe.



No segundo duelo da jornada de hoje, o germânico Zverev, número dois mundial, derrotou o moscovita Andrey Rublev ao cabo de uma hora e 14 minutos, por dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-4.



Enquanto Casper Ruud, semifinalista em 2021 e finalista em 2022, vai tentar tornar-se no primeiro tenista, desde o suíço Stan Wawrinka, a chegar às meias-finais nas suas três primeiras participações, Zverev procura alcançar o terceiro troféu nas ATP Finals.