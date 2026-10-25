Rybakina arrebata torneio de Ningbo





(Com Lusa)





Rybakina, de 27 anos, que defendia o título conquistado na temporada passada, superou a 30.ª da hierarquia mundial pelos parciais de 6-2 e 6-2, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e 17 minutos.A tenista cazaque conquistou o quarto título de 2026, depois de ter vencido dois Grand Slams, o Open da Austrália e o Open dos Estados Unidos, bem como o torneiro de Estugarda, na Alemanha.