Serena Williams ganha "Princesa das Astúrias"

"Considerada uma das melhores tenistas da história, com um palmarés desportivo inquestionável, conquistou 73 títulos individuais, entre eles, 23 Grand Slam e quatro ouros olímpicos", realçou o júri na ata de atribuição do prémio, divulgada pela Fundação Princesa das Astúrias.



O júri acrescentou que, "além da extraordinária carreira desportiva", Serena Williams "tem sido sempre uma firme defensora da igualdade de género e de oportunidades entre homens e mulheres no desporto e, em geral, na sociedade".



Nascida em 1981, em Saginaw, Michigan, Serena Williams anunciou o fim da carreira como tenista em 2022.



Os Prémios Princesa das Astúrias, atribuídos pela fundação com o mesmo nome, celebram em 2025 a 45.ª edição e distinguem anualmente o “trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário” realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.



Rol de premiados



O Prémio Princesa das Astúrias do Desporto 2025 foi o quinto deste ano anunciado pela fundação.



O primeiro foi o Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2025, atribuído ao filósofo e ensaísta alemão de origem sul-coreana Byung-Chul Han, o segundo o das Letras, que distinguiu o escritor espanhol Eduardo Mendoza, o terceiro o das Ciências Sociais, para o sociólogo e demógrafo norte-americano Douglas Massey, e o quarto o das Artes, que recebeu a fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.



Nas próximas semanas serão anunciados os prémios nas áreas da Cooperação Internacional, Investigação Científica e Técnica e Concórdia.



Cada um dos prémios tem um valor monetário de 50.000 euros e a cerimónia de entrega decorrerá em outubro.