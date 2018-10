Sloane Stephens garante última vaga para as meias-finais das WTA Finals

Lusa Comentários 26 Out, 2018, 16:32 / atualizado em 26 Out, 2018, 16:33 | Ténis

Pouco tempo após o apuramento da holandesa Kiki Bertens para a ronda seguinte, Stephens impôs-se perante a favorita Kerber e acabou a fase de grupos com o ‘pleno’ de vitórias diante das suas três adversárias no Grupo Vermelho.



Ao sexto jogo entre ambas as tenistas, Stephens aumentou a vantagem no confronto direto para 5-1, com Kerber a vencer o primeiro duelo, em 2012, e a norte-americana a ganhar todos os restantes, o último dos quais este ano, nos quartos-de-final do torneio de Miami.



Stephens, de 25 anos, terminou no primeiro lugar do Grupo Vermelho e vai defrontar nas meias-finais a segunda classificada do Grupo Branco, posição ocupada pela checa Karolina Pliskova.



Na outra meia-final, a ucraniana Elina Svitolina, que venceu o Grupo Branco, enfrenta Bertens.



As meias-finais das WTA Finals disputam-se no sábado, com a final do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada (menos Simona Halep, de fora por lesão) a estar agendada para domingo.