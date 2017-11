Sock está nas meias-finais do Masters de ténis

Mário Aleixo - RTP 17 Nov, 2017, 07:44 / atualizado em 17 Nov, 2017, 07:44 | Ténis

Depois do apuramento de Federer, horas depois, foi a vez de Sock garantir a continuidade no torneio, ao impor-se ao jovem Michael Zverev, por 6-4, 1-6 e 6-4 - uma surpresa, já que o alemão chegou a Londres como número três do "ranking".



Ao invés, Sock, que é o nono da lista, de alguma forma aparece como verdadeiro "outsider", nesta sua primeira participação, já que há duas semanas estava apenas em 24º na corrida, uma situação que se alterou totalmente com a vitória no Masters 1.000 de Paris.



Nas "meias" vai jogar contra outro estreante, o búlgaro Grigor Dimitrov, que já se sabe irá ganhar o grupo Pete Sampras.



Sock mostrou um ténis bastante agressivo, com bolas de serviço fortíssimas e excelentes "amorties" que iam impedindo que Zverev fizesse "break" no primeiro "set".



Na segunda partida tudo se alterou, com Zverev a manter o nível de jogo, mas Sock a desconcentrar-se. Num ápice, Zverev chegou a 4-0 e parecia estar no bom caminho para uma reviravolta.



O "set" decisivo parecia ir confirmar isso, com Zverev a entrar com um "break", perante a frustração de Sock. o norte-americano, com frequentes subidas à rede, acabou por se adiantar e viroi o marcador para 4-1. Zvererv voltou ao empate, 4-4, após o que Sock foi o mais forte, na parte final.



Após uma hora e 51 minutos Sock confirmava assim o seu excelente momento de forma deste outono.

Federer à vontade

Quanto a Federer, número dois mundial, encarou o seu último encontro no grupo de forma mais relaxada e viu-se em apuros, mas conseguiu sair deles com um triunfo sobre Marin Cilic, por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-1, em uma hora e 55 minutos.



Nas meias-finais, o suíço, recordista de títulos do "Grand Slam" (19), vai enfrentar o austríaco Dominic Thiem ou o belga David Goffin, que vão discutir entre si quem acompanha o búlgaro Grigor Dimitrov nos apurados do Grupo Pete Sampras.



O suíço está à procura de acrescentar outro título ao seu recorde de triunfos na competição popularmente conhecida como Masters - Federer tem seis troféus, tendo conquistado dois em Houston, dois em Xangai e dois em Londres.