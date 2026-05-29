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Swiatek bate compatriota Magda Linette e segue para os `oitavos`
A tenista polaca Iga Swiatek, número três do mundo, apurou-se hoje para os oitavos de final do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer em dois sets a compatriota Magda Linette.
Frente à 73.ª da hierarquia mundial, Swiatek, quatro vezes vencedora do `major` parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), ganhou com os parciais de 6-4 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 27 minutos, vingando assim a derrota sofrida perante Linette em março, na primeira ronda do Masters 1000 de Miami.
Nos oitavos de final, Swiatek vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk (15.ª), que se desembaraçou em dois sets (6-4 e 6-3) da suíça Viktorija Golubic (82.ª).
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