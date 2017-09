Taça Davis: Par para desempatar o `play-off` entre Portugal e Alemanha

Lusa 16 Set, 2017, 10:30 | Ténis

Com o duelo entre portugueses e alemães empatado 1-1, João Sousa e Gastão Elias voltam hoje a reeditar a sua parceria no encontro de pares que vai opor os especialistas lusos a Yannick Hanfmann e Tim Puetz.



O duo nacional procura, a partir das 14:30, no 'Centralito', o mais emblemático dos 'courts' do complexo de ténis do Jamor, conquistar o segundo dos três pontos que daria a Portugal o inédito acesso ao Grupo Mundial.



A seleção portuguesa, capitaneada por Nuno Marques, é composta por João Sousa (57.º), Pedro Sousa (107.º), Gastão Elias (148.º) e João Domingues (184.º).



A formação da Alemanha, que é orientada por Michael Kohlmann, é integrada por Jan-Lennard Struff (54.º), Cedrik-Marcel Stebe (90.º), Yannick Hanfmann (136.º) e Tim Puetz (380.º).



Esta é a segunda vez que Portugal disputa o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial, depois de uma tentativa falhada em 1994, que terminou com derrota perante a Croácia (4-0), no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.