Ténis. Garbiñe Muguruza vence Anett Kontaveit e garante "meias" das WTA Finals

Nas meias-finais, Muguruza vai medir forças com a compatriota Paula Badosa, sétima, que já assegurou o triunfo no grupo Chichen Itza, garantindo assim a presença pela segunda vez de uma jogadora espanhola na final do Masters feminino, depois de Arantxa Sanchez o ter conseguido em 1993, quando perdeu para a alemã Steffi Graff, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.A checa Karolina Pliskova, terceira, foi a grande derrotada do dia, apesar de ter vencido a compatriota Barbora Krejcikova, segunda, por 0-6, 6-4 e 6-4, uma vez que só seguiria em frente vencendo e beneficiado da derrota da espanhola.

A outra meia-final das WTA Finals será conhecida esta segunda-feira, quando se concluir o grupo Chichen Itza, com a vencedora do embate entre a grega Maria Sakkari, quarta, e a polaca Iga Swiatek, a defrontar Annett Kontaveit.





Zverev e Medvedev triunfam na ronda inaugural do torneio



Os tenistas alemão Alexander Zverev e russo Daniil Medvedev impuseram-se nos duelos inaugurais do grupo vermelho do ATP Final, em Turim, embora Zverev tenha beneficiado da lesão do italiano Matteo Berrettini.



No piso rápido e coberto da cidade italiana, Berrettini, sétimo da hierarquia mundial e que já perdia por 7-6 (9-7) e 1-0, desabou em lágrimas, com dores musculares nas costas, e desistiu da partida diante do terceiro do "ranking" ATP.



O vice-líder da lista mundial, Medvedev, perdeu a primeira partida frente ao polaco Hubert Hurkacz (nono do mundo), no desempate 7-6 (7-5), mas conseguiu a reviravolta, conquistando os segundo e terceiro "sets": 6-3 e 6-4.