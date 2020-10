Ténis. João Sousa é 81.º no "ranking" mundial

No regresso, o tenista vimaranense perdeu também ao primeiro jogo em Cincinnati, no Open dos Estados Unidos e em Kitzbuehel.O "ranking" mundial manteve-se esta semana quase inalterado na frente, dominado por Novak Djokovic (1.º), Rafael Nadal (2.º) e Dominic Thiem (3.º), num "top 10" com a subida única do russo Andrey Rublev ao oitavo lugar, e descidas de Diego Schwartzmann e Matteo Berrettini às nona e décima posições, respetivamente.

A australiana Ashleigh Barty, a romena Simona Halep e a japonesa Naomi Osaka ocupam o pódio do ténis feminino mundial.