Tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vence WTA Elite Trophy em Zhuhai

Haddad Maia, número 19 no ranking mundial, superou a 18.ª da hierarquia pelos parciais de 7-6 (13-11) e 7-6 (7-4), num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de duas horas e 52 minutos.



A tenista brasileira, de 27 anos, conquistou o terceiro torneio da carreira, o primeiro em 2023, depois de ter vencido em Nottingham e em Birmingham, ambos em 2022.



No primeiro set, ambas as tenistas conseguiram uma quebra de serviço e acabou por ser o ‘tie-break’ a decidir a vencedora, com a brasileira a superar a chinesa, após uma longa disputa, que apenas ficou fechada no 13-11.



No segundo set, Haddad Maia ainda serviu com 5-4 a seu favor para fechar o jogo, mas Qinwen Zheng, a jogar 'em casa', conseguiu vencer e acabou por ser novamente o ‘tie-break’ a decidir quem levava a melhor.



A brasileira ainda desperdiçou um ‘match-point’, mas na segunda oportunidade fechou o encontro e selou o triunfo mais importante da carreira.



O WTA Elite Trophy foi criado em 2015 e junta as 12 melhores tenistas fora dos top-8 mundial. A competição, que não se realizava desde 2019, voltou a ser disputada este ano.