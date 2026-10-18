Tenista Francisco Cabral perde final de pares do Masters 1.000 de Xangai
O tenista português Francisco Cabral, em dupla com o norte-americano JJ Tracy, falhou a conquista do torneio de pares do Masters 1.000 de Xangai, ao perder na final com os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner.
No piso duro chinês, Cabral, 30.º classificado do ranking de pares, e JJ Tracy (42.º) foram derrotados por Miedler (28.º) e Oberleitner (39.º) em um hora e seis minutos, com os parciais de 3-6 e 4-6.
O portuense é o segundo português a atingir a final de pares de um Masters 1.000, depois do vimaranense João Sousa, que em 2018 disputou a decisão em Roma, onde, com o espanhol Pablo Carreño Busta, perdeu com os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.
Até ao presente torneio em Xangai, Francisco Cabral tinha atingido o pico em termos de finais há exatamente um ano, quando jogou a decisão do ATP 500 de Viena juntamente com Miedler, hoje seu adversário, tendo a dupla perdido para os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool.
Por seu lado, JJ Tracy tinha como melhor prestação num Masters 1.000 os quartos de final em Paris em 2025, na altura ao lado do australiano John Peers, com o qual acabou eliminado por Cabral e Miedler.