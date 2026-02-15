Tenista Frederico Silva conquista challenger de Chennai

Frederico Silva, 255.º do ranking mundial e sexto cabeça de série, bateu o número 196 da hierarquia ATP, com os parciais de 6-4, 6-7 (10-12) e 6-4, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de três horas.

O tenista luso, de 30 anos, venceu o primeiro set por 6-4, depois de quebrar por duas vezes o serviço do argentino, e no segundo esteve perto do triunfo, mas desperdiçou quatro `match points` no `tie-break` e viu o seu adversário triunfar e levar o jogo para um decisivo terceiro set.

Então, Frederico Silva voltou a superiorizar-se a Federico Agustin Gomez, segundo pré-designado, e conquistou o primeiro título da carreira no circuito challenger, na quinta final que disputou, depois de derrotas em São Paulo, Kobe, Yokkaichi e Troisdorf.