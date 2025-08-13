Tenista luso Francisco Cabral nos `oitavos` de pares em Cincinnati
O tenista português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se na terça-feira para os oitavos de final da variante de pares do torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos.
Cabral e Miedler perderam o primeiro set face ao indiano Yuki Bhambri e o neozelandês Michael Vénus, por 6-3, mas venceram o segundo, por 7-6, com 7-1 no ‘tie-break’, e, depois, ganharam o super ‘tie break’, por expressivos 10-4.
Depois do triunfo conseguido após uma hora e 50 minutos, a dupla luso-austríaco vai defrontar nos oitavos de final o monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin, oitavos cabeças de série da prova norte-americana.
Ao contrário de Cabral, o compatriota Nuno Borges, em dupla com o checo Tomas Machac, caiu logo na primeira ronda, com um desaire por 6-1, 5-7 e 10-8, face aos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, segundos cabeças de série.
