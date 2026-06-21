Ténis
Tenista Nuno Borges segue em frente em Maiorca após eliminar Mannarino
O tenista português Nuno Borges qualificou-se hoje para a segunda ronda do ATP 250 de Maiorca, após derrotar o francês Adrian Mannarino, oitavo cabeça de série, por 6-2 e 6-2, numa hora e 18 minutos, em relva.
Borges, de 29 anos e atual 54.º do ranking ATP, voltou a impor-se frente ao veterano francês, de 37 anos e número 44 mundial, ampliando para 3-0 a vantagem no confronto direto.
O encontro de hoje foi o terceiro entre ambos, depois dos duelos em piso rápido, em 2024, e em terra batida, este ano em Barcelona.
O ATP 250 de Maiorca é um dos últimos eventos de preparação para Wimbledon, integrando a fase final da época de relva.
O encontro de hoje foi o terceiro entre ambos, depois dos duelos em piso rápido, em 2024, e em terra batida, este ano em Barcelona.
O ATP 250 de Maiorca é um dos últimos eventos de preparação para Wimbledon, integrando a fase final da época de relva.