Tenista Pedro Sousa nos `oitavos` do `challenge` de Barcelona

Lusa Comentários 09 Out, 2018, 17:52 / atualizado em 09 Out, 2018, 17:53 | Ténis

O primeiro 'set' foi totalmente dominado por Pedro Sousa, que fez dois 'breaks' de seguida e chegou a 4-0, confirmando a vitória no parcial com nova quebra de serviço, ao sétimo jogo (6-1).



Na segunda partida, o ascendente do quinto cabeça de série manteve-se e, com dois 'breaks', no segundo jogo e no sexto, acabou por vencer por 6-1.



Pedro Sousa vai jogar o acesso aos quartos de final do 'challenge' de Barcelona com o veterano espanhol Tommy Robredo, atual número 227.º da hierarquia mundial e que já foi o quinto da tabela, em 2006.