Tereza Valentova vence Porto Open em ténis

A jovem tenista, de 18 anos, que figura no 129.º lugar no ranking mundial, superou na final do torneio português, que assinala o regresso do circuito WTA ao Porto pela primeira vez, desde 2002, a tailandesa Lanlana Tararudee (187.ª WTA) em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2.



Graças ao triunfo de hoje, ao fim de uma hora e 46 minutos, Valentova, antiga número quatro do mundo de sub-18, conquistou o quarto troféu da temporada, segundo na categoria 125 do WTA, depois de ter vencido há cerca de um mês em Grado, Itália.