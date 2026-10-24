Ténis
Tiago Pereira conquista título de pares no Lisboa Belém Open
O tenista português Tiago Pereira conquistou hoje, ao lado do espanhol Benjamin Winter Lopez, o título de pares do challenger Lisboa Belém Open, ao vencer os polacos Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski.
Nos courts de terra batida do Club Internacional de Foot-Ball, Tiago Pereira (111.º do ranking mundial de pares) e Winter Lopez (125.º) derrotaram Karol Drzewiecki (133.º) e Piotr Matuszewski (126.º), por 4-6, 6-3, 10-5, em uma hora e 21 minutos.
Este foi o quinto título de pares no circuito challenger para Tiago Pereira, depois de Szczenin, Montemar e Hersonissos, já em 2026, e da Maia em 2025.
Num encontro entre dois ‘trintões’, o suíço Alexander Ritschard (483.º do mundo) surpreendeu ao qualificar-se para a final, depois de vencer o argentino Marco Trungelliti (90.º), por 6-1 e 6-4, em uma hora e 33 minutos.
Na final de singulares, Ritschard vai encontrar o russo Svyatoslav Gulin (545.º), que venceu o dinamarquês Elmer Moller (163.º), por 4-6, 7-5 e 7-5, em duas horas e 25 minutos.
Este foi o quinto título de pares no circuito challenger para Tiago Pereira, depois de Szczenin, Montemar e Hersonissos, já em 2026, e da Maia em 2025.
Num encontro entre dois ‘trintões’, o suíço Alexander Ritschard (483.º do mundo) surpreendeu ao qualificar-se para a final, depois de vencer o argentino Marco Trungelliti (90.º), por 6-1 e 6-4, em uma hora e 33 minutos.
Na final de singulares, Ritschard vai encontrar o russo Svyatoslav Gulin (545.º), que venceu o dinamarquês Elmer Moller (163.º), por 4-6, 7-5 e 7-5, em duas horas e 25 minutos.