Três tenistas portugueses recebem convite para o quadro principal

Graças às muitas desistências de última hora, entre os quais do norueguês Casper Ruud, campeão do torneio em 2023, e do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha e o suíço Stan Wawrinka garantiram a entrada direta, libertando os convites que foram entregues aos três representantes nacionais.

Assim, Frederico Silva, Tiago Pereira e Tiago Torres vão juntar-se a Nuno Borges, número um nacional e 52 do mundo, Faria e Rocha na prova de singulares, sendo a primeira vez que um torneio ATP vai contar com seis tenistas portugueses.

Na fase de qualificação, que arranca no sábado nos courts de terra batida do Clube de Ténis do Estoril, vão ainda a jogo os também portugueses João Domingues e Francisco Rocha, com acesso direto, e João Dinis Silva e Gonçalo Castro, graças a `wild cards`.

Francisco Cabral, apurado para a final de pares de Bastad, ao lado do francês Theo Arribage, vai juntar-se ainda à armada nacional no Estoril Open para jogar a variante de duplas com o amigo Nuno Borges, com quem ergueu o troféu em 2022.