US Open. Djokovic nos quartos de final após derrotar Jan-Lennard Struff

Recordista de conquistas em ‘majors’ (24) e vencedor do US Open por quatro vezes (2011, 2015, 2018 e 2023), Djokovic venceu no domingo o alemão (144º do ranking) vindo da qualificação por 6-3, 6-3 e 6-2.



O sérvio de 38 anos, sétimo jogador da hierarquia mundial, vencia no primeiro parcial por 4-0 quando começou a sentir problemas no pescoço, acabando por perder dois jogos seguidos.



Mas Djokovic recuperou e venceu Struff pela oitava vez seguida, para alcançar os quartos de final de um Grand Slam - os quatros principais torneios do mundo - pela 64.ª vez, um novo recorde histórico.



Na próxima ronda, o sérvio vai enfrentar Taylor Fritz, vice-campeão do US Open de 2024 e o último norte-americano no quadro masculino, contra o qual Djokovic nunca perdeu em oito partidas.



Fritz avançou para os quartos de final com uma vitória por 6-4, 6-3 e 6-3 no domingo contra o número 21 do mundo, Tomas Machac, da República Checa.



A 145.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 07 de setembro, com Djokovic à procura do primeiro troféu da temporada em Grand Slams, patamar no qual não triunfa desde a conquista do Open dos Estados Unidos em 2023.

