US Open. Número um do mundo Sabalenka vence Pegula para chegar à final

por Lusa
EPA

A líder do ranking mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka, venceu a tenista da casa Jessica Pegula nas meias-finais do Open dos Estados Unidos e vai defender o título na final.

Na noite de quinta-feira, numa repetição da final do torneio de Nova Iorque em 2024, Sabalenka voltou a impor-se a Pegula, número quatro do mundo, em três parciais, por 4-6, 6-3 e 6-4.

Este confronto foi muito mais equilibrado do que o triunfo de Sabalenka há 12 meses, que deu à bielorrussa de 27 anos o seu terceiro título do 'Grand Slam', todos em piso duro.

Desde então, Sabalenka foi derrotada por Madison Keys na final do Open da Austrália, em janeiro, e por Coco Gauff, na final de Roland Garros, em junho, além de ter sido eliminada nas meias-finais de Wimbledon por Amanda Anisimova em julho.

A bielorrussa ficou a uma vitória de se tornar a primeira mulher a conquistar campeonatos consecutivos em Flushing Meadows desde que Serena Williams conquistou três títulos seguidos, entre 2012 e 2014.

Na final de sábado, Sabalenka vai defrontar a número oito mundial, a norte-americana Anisimova, ou a 23.ª do ranking, a japonesa Naomi Osaka.
