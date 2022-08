US Open. Nuno Borges está na segunda ronda

Borges, 104.º colocado do ranking ATP, alcançou o seu primeiro triunfo no quadro principal de um torneio do "Grand Slam", mas precisou de cinco "sets" e de 244 minutos para bater o número 165 mundial, pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-5), 6-7 (8-10) e 6-3.

O tenista maiato, que vinha do "qualifying" do "major" norte-americano, vai defrontar na segunda ronda do US Open o chinês Yibing Wu, 174.º da hierarquia mundial, enquanto o outro português em prova, João Sousa, apenas estra terça-feira (16h00, horas de Lisboa) disputará o encontro da primeira ronda, diante do norte-americano Mackenzie McDonald.