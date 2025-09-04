US Open. Sinner e Osaka regressam às meias-finais em Nova Iorque

No primeiro encontro dos quartos de final de um torneio do Grand Slam 100% italiano, o campeão em título bateu o amigo Lorenzo Musetti (10.º ATP) em três sets, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em duas horas, para conquistar o 26.º triunfo consecutivo em ‘majors’ disputados em piso rápido.



Depois de salvar os sete pontos de ‘break’ que enfrentou, Sinner, de 24 anos, atingiu as meias-finais de um torneio do Grand Slam pela oitava vez na carreira e tornou-se o segundo tenista mais jovem na ‘Era Open’ a chegar ao ‘top 4’ de todos os ‘majors’ na mesma temporada, após Rafael Nadal, com 22 anos, em 2008.



“Conhecemo-nos muito bem. Somos do mesmo país. Temos cada vez mais jogadores italianos no ‘draw’, sei que aqui há muitos italianos, por isso é bom jogar aqui. Obviamente que a jogar a Davis Cup juntos e a fazer outras coisas juntos, temos de deixar a amizade de lado e, quando no final apertamos as mãos, está tudo bem. Na minha opinião, foi uma grande performance, muito sólida, especialmente ao começar muito, muito bem o encontro”, comentou o transalpino, que procura manter a liderança do ranking ATP.



O vencedor dos últimos três torneios do Grand Slam disputados em piso rápido (Open da Austrália de 2024 e 2025) e Open dos Estados Unidos (2024) vai discutir agora o acesso à final de Flushing Meadows com o canadiano Felix Auger Aliassime (27.º ATP), que derrotou o australiano Alex de Minaur (8.º ATP) em quatro partidas, por 4-6, 7-6 (9-7), 7-5 e 7-6 (7-4).



No confronto direto, o tenista natural de Montreal, de 25 anos, lidera (2-1), mas no último embate, em agosto, Jannik Sinner levou a melhor e só cedeu dois jogos, no encontro dos quartos de final do Masters 1.000 de Cincinnati.



Na competição feminina, a japonesa Naomi Osaka, 24.ª colocada no ranking WTA, mas antiga número um do mundo, eliminou a checa Karolina Muchova (13.ª WTA), por 6-4 e 7-6 (7-3), e selou o regresso às meias-finais do Open dos Estados Unidos, torneio que venceu em 2018 e 2020.



Detentora de quatro troféus do Grand Slam, a nipónica, de 27 anos, vai ter agora como adversária a norte-americana Amanda Anisimova (nona WTA), vice-campeã de Wimbledon e responsável pela eliminação da número dois mundial, a polaca Iga Swiatek, por 6-4 e 6-3.





