Wimbledon. Federer bate Nadal e está pela 12.ª vez na final

12 Jul, 2019

Federer, que persegue, aos 37 anos, o seu nono título na relva britânica, depois dos triunfos em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017, bateu Nadal, pela 16.ª vez, em 40 jogos, em quatro `sets`, pelos parciais de 7-6 (7-3), 1-6, 6-3 e 6-4, em três horas e dois minutos.

Na final, o helvético, que soma 20 títulos do `Grand Slam`, em 30 finais, vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic, líder do `ranking` mundial, detentor do título e vencedor de 15 `majors`, que na primeira meia-final superou o espanhol Roberto Bautista-Agut por 6-2, 4-6, 6-3 e 6-2.

O suíço e o sérvio defrontam-se pela 48.ª vez, num `duelo` favorável ao sérvio, em termos absolutos, com 25 triunfos contra 22, e em Wimbledon, onde ganhou a Federer nas finais de 2014 e 2015 e perdeu nas `meias` de 2012.