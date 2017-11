Zverev bate Cilic no segundo jogo das finais ATP

Mário Aleixo - RTP 13 Nov, 2017, 08:19 / atualizado em 13 Nov, 2017, 08:19 | Ténis

Zverev, que somou o quarto triunfo em cinco embates com o tenista da Croácia, impôs-se em três "sets", pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-4, em duas horas e cinco minutos.



Os dois primeiros "sets" decidiram-se com apenas um "break", nos primeiros jogos de serviço de Cilic, no primeiro parcial, e de Zverev, no segundo.



No terceiro "set", o croata, de 29 anos, foi o primeiro a conseguir o "break", no terceiro jogo, mas o alemão, de 20, respondeu no sexto e repetiu o feito no 10º, fechando o encontro ao primeiro "match point".



No Grupo Boris Becker, Zverev lidera a par do suíço Roger Federer, segundo do "ranking" e vencedor por sete vezes do Masters, que, no primeiro encontro do dia, bateu o estreante norte-americano Jack Sock, nono, por 6-4 e 7-6 (7-4).



O jogador helvético não enfrentou qualquer ponto de "break" e só preciso de concretizar um dos seis de que beneficiou, logo no primeiro jogo do encontro.

Grupo Pete Sampras promete luta

O outro agrupamento do Masters de Londres, denominado Pete Sampras, é composto pelo espanhol Rafael Nadal (primeiro jogador mundial), o austríaco Dominic Thiem (quarto), o búlgaro Grigor Dimitrov (sexto) e o belga David Goffin (oitavo).



Esta segunda-feira, Thiem defronta Dimitrov, pelas 14h00, e, a partir das 20h00, Nadal, que já assegurou que terminará o ano como número 1 e procura o primeiro triunfo na prova, mede forças com Goffin.



Os dois primeiros classificados de cada um dos agrupamentos seguem para as meias-finais.