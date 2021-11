Zverev bate Hurkacz e enfrenta Djokovic nas `meias` das ATP Finals

O tenista alemão Alexander Zverev superou hoje o polaco Hubert Hurkacz, em dois `sets`, num encontro do Grupo Vermelho das ATP Finals, e apurou-se para as meias-finais, marcando encontro com o sérvio Novak Djokovic.