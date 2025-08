Electrão é parceiro de sustentabilidade da Volta a Portugal em Bicicleta

Há 20 anos que o Electrão impulsiona a reciclagem em Portugal. É a entidade gestora responsável por três dos principais tipos de resíduos produzidos: embalagens, pilhas e baterias e equipamentos elétricos usados.





Nesta edição da Volta à Portugal em Bicicleta, o Electrão apresenta-se com o lema “De Volta à Reciclagem” como forma de lembrar que é com o gesto de separar para reciclar que os recursos voltam a ter uma segunda vida.



, por outro, consolidando a nossa missão de sensibilização”, sublinha o CEO do Electrão, Pedro Nazareth.O Electrão aproveita o balanço da “prova rainha” para lembrar que a preservação do planeta é uma responsabilidade de todos que não se delega.“Tal como os ciclistas contam com a sua equipa para chegar mais longe, também nós precisamos de produtores, municípios, empresas e, acima de tudo, cidadãos conscientes para pedalarmos juntos rumo a um futuro com menos resíduos, mais reciclagem, hábitos de consumo mais sustentáveis e soluções de menor impacto ambiental”, realça Pedro Nazareth.A Volta a Portugal em Bicicleta é uma prova que se mantém viva há mais de oito décadas, atravessando as ruas, aldeias e cidades de Portugal e que continua muito presente no imaginário coletivo nacional.“É sinónimo de resistência, superação e trabalho em equipa e estes são também valores que partilhamos na gestão de resíduos. Com o Electrão a impulsionar práticas sustentáveis faremos desta edição um exemplo de como o desporto e o respeito pela natureza podem pedalar lado a lado”, remata.