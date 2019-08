João Rodrigues da equipa W52-FC Porto vence a 81ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP Comentários 11 Ago, 2019, 17:18 / atualizado em 11 Ago, 2019, 17:39 | Volta a Portugal

Os últimos 19,5 quilómetros de 1.533, que ligam Vila Nova de Gaia ao Porto, foram decisivos e João Rodrigues levou a melhor, com 27 minutos, 31 segundos e 33 milesimos.







Jóni Brandão, que tinha a camisola amarela , cortou a meta em segundo com 27m58s03.







Depois de ter partido para a última etapa atrás de Jóni Brandão, por centésimos de segundo, João Rodrigues foi o mais rápido no 'crono', em 27:31 minutos, menos 15 segundos do que António Carvalho (W52-FC Porto) e 27 do que o ciclista da Efapel.



Na geral, Rodrigues, de 24 anos, terminou com 27 segundos de avanço sobre Brandão e 1.08 minutos do que Veloso.



João Rodrigues sucede no historial da prova ao espanhol e companheiro de equipa Raul Alarcon, que falhou a Volta por lesão, três anos depois do mais recente português a vencer a prova, o também ‘dragão’ Rui Vinhas.





João Rodrigues, o algarvio que se impôs dentro e fora da equipa para vencer a Volta





O português João Rodrigues (W52-FC Porto) veio de Faro para se afirmar, aos 24 anos, como o mais forte ciclista do pelotão nacional, conquistando a 81.ª Volta a Portugal em bicicleta a pedir ‘voos’ maiores na carreira.



O mais novo dos três candidatos, a par do líder Jóni Brandão (Efapel) e do ‘veterano’ espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), acabou por ser o mais forte, numa vitória ‘anunciada’ por bons resultados nos últimos anos.



Em 2018, e depois de ter ficado de fora da edição de 2017 por uma infelicidade, arrancou um sétimo lugar, então dentro da ‘armada’ do bicampeão espanhol Raúl Alarcón, ao lado de Veloso.



Esta temporada, foi na zona sul do país, por onde a Volta a Portugal pouco passou, que começou por se evidenciar, ao ser nono na Volta ao Algarve entre o pelotão WorldTour e vencer a Volta ao Alentejo com autoridade.



Os bons resultados deixaram-no à porta de novo ‘brilharete’ na Volta, mas esperava-se, então, que fizesse parte da equipa que levaria Alarcón a um ‘tri’. O chefe de fila caiu no Grande Prémio Abimota e a ausência da prova abriu-lhe as portas.



Ainda assim, a presença do ‘veterano’ Veloso na equipa, que vestiu a amarela por cinco dias, podia ter-lhe tapado a ascensão, apesar da amizade entre os dois corredores, evidenciada dentro e fora da estrada.



Na Torre, na quarta etapa, brilhou, ao vencer à frente do colega de equipa mais experiente, numa vitória que já bastaria para o inscrever nas páginas de glória da Volta, e o segundo lugar manteve-se até ao fim.



Na nona etapa, na subida à Senhora da Graça, foi segundo e ganhou um segundo ao camisola amarela Jóni Brandão, colocando-se a 41 centésimos da liderança numa Volta disputada como nunca até ao fim.



No contrarrelógio, acabou por se mostrar mais forte que o rival e vencer, após uma prova em que os seus dois lados foram sendo revelados ao público e aos jornalistas, fruto da forma autêntica como reagia aos resultados.



Vindo de Tavira, impôs-se a adversários pela geral dentro e fora da equipa, numa W52-FC Porto apostada em não abrir o jogo sobre o real líder, e bateu Jóni Brandão na edição mais disputada e equilibrada dos últimos anos, como destacou por várias vezes, apontando para as "forças muito igualadas" dos principais nomes, mesmo que alinhasse na 'onda' da equipa em isolar Brandão como o grande candidato.



O João sorridente da Torre, após a “maior vitória da carreira”, dava lugar a um João cabisbaixo e com ar de ‘poucos amigos’ com maus resultados, numa Volta ‘nervosa’ e com trocas de ‘galhardetes’ sobre quem seria o real candidato.



Na nona etapa, tanto João como Jóni prometeram correr “à morte” o ‘crono’ do Porto, e foi nesse esforço de 19,5 quilómetros a fechar a ‘maratona’ que se revelou como o vencedor da 81.ª edição, agora a pedir ‘voos’ maiores aos 24 anos.



O algarvio começou por correr nas equipas de Tavira e foi nos ‘dragões’ que deu o salto qualitativo, ‘explodindo’ em 2018 e confirmando, em 2019, o potencial de vencedor que lhe vinham apontando ao longo dos anos.



Até final, sempre se mostrou humilde e foi apontando “um dia de cada vez”, elogiando Veloso e mostrando a vontade de “chegar à vitória final”. “Não queremos dar espetáculo, queremos ganhar a geral”, disse, após a Torre.



“Já sonhei bastante em vencer, mas até isso se realizar era uma diferença grande. Esta e a Senhora da Graça são etapas que se adaptam às minhas características. É o culminar de muito trabalho, tenho de agradecer aos meus companheiros”, dizia, após a subida da Serra da Estrela, numa citação que bem se pode aplicar à vitória na Volta a Portugal.





Com Lusa.