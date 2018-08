Volta a Portugal inicia seleção de valores em plena montanha

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2018, 09:24 / atualizado em 05 Ago, 2018, 09:24 | Volta a Portugal

Dos 171,4 km foram neutralizados 28,4 restando aos corredores 144,3 km.



A etapa deste domingo (4.ª) mantém um grau de dificuldade elevado, em especial na passagem pelas Penhas Douradas. Na subida para as Penhas da Saúde os mais fortes deverão assumir a corrida e definir o grupo de candidatos ao pódio final em Fafe.



Os principais pontos de destaque da “tirada” são três metas volantes em Celorico da Beira, Gouveia e Covilhã.



A montanha conta com três contagens: 75,9 km (1.ª cat.), 115,3 km (3.ª) e 144,3 km (categoria especial, na meta final).



No final da etapa de sábado seis equipas foram sujeitas a controlo antidoping: RP-Boavista, Sporting-Tavira, W52-FC Porto, Aviludo-Louletano, Efapel e Vito-Feirense-Blackjack.



Raul Alarcon (W52-FC Porto) veste a camisola amarela com 28 segundos de vantagem sobre Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano) e 40 segundos sobre Joni Brandão (Sporting-Tavira).



Por pontos a classificação é liderada por Vicente de Mateos, a Montanha por Mario Vogt (Sapura), o Combinado por Vicente de Mateos, a Juventude por O. Rodriguez (Euskadi) e a classificação por Equipas tem a W52-FC Porto na frente.