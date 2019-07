Volta a Portugal. Lesão afasta Raul Alarcón da prova

RTP Comentários 29 Jul, 2019, 10:19 / atualizado em 29 Jul, 2019, 10:32 | Volta a Portugal

A recuperar de uma lesão, o atual bicampeão da W52-FC Porto não tem condições para participar na prova.







Na sequência de uma queda sofrida no Grande Prémico Abimota, as lesões de Alarcón são mais extensas do que inicialmente se supunha. Além da fratura na omoplata, o vencedor da Volta a Portugal de 2018 sofreu lesões nas costelas e no osso da tíbia e ainda não recuperou.

O ciclista de 33 anos cede o seu lugar na equipa a Gustavo Veloso, que venceu a Volta em 2014 e 2015.





Em 2019, osascenderam a Profissional Continental, o segundo patamar do ciclismo mundial, um estatuto único em Portugal, mas que partilham com quatro equipas estrangeiras na prova, razão para responsabilidade acrescida para chegar ao sétimo título seguido.Alarcón, que em 2017 e 2018 venceu a principal prova velocipédica portuguesa, depois uma queda aparatosa colocou em risco a participação na edição da Volta deste ano.A 81ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, terminando no dia 11 de agosto no Porto, após um contrarrelógio individual iniciado em Vila Nova de Gaia.