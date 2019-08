Volta a Portugal: W52-FC Porto domina contrarrelógio e João Rodrigues vence

Lusa Comentários 11 Ago, 2019, 19:15 | Volta a Portugal

Depois de ter partido para a última etapa atrás de Jóni Brandão, por 41 centésimos de segundo, João Rodrigues foi o mais rápido no 'crono', em 27.31 minutos, menos 15 segundos do que António Carvalho (W52-FC Porto) e 27 do que o ciclista da Efapel.



Na geral, Rodrigues, de 24 anos, terminou com 27 segundos de avanço sobre Brandão e 1.08 minutos do que o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto).



Na sétima vitória consecutiva para a equipa de Sobrado, Rodrigues sucede ao bicampeão espanhol Raúl Alarcón, o grande ausente da 81.ª edição por lesão, e a Rui Vinhas como novo vencedor luso, três anos depois.



Entre Vila Nova de Gaia e o Porto, e com dezenas de milhares de pessoas a assistir ao longo do percurso, e sobretudo no final, na Avenida dos Aliados, os ‘azuis e brancos’ exibiram o domínio que têm evidenciado nas últimas sete edições e colocaram seis dos sete atletas no ‘top-10’ da etapa.



Rodrigues venceu, à frente de António Carvalho, que tinha vencido no sábado na Senhora da Graça, Gustavo Veloso foi quarto, Samuel Caldeira, vencedor do prólogo e camisola amarela nos primeiros dias, foi sétimo, Edgar Pinto foi nono e Ricardo Mestre, campeão da Volta em 2011, 10.º.



Na geral, Rodrigues nunca correu com a amarela, mas acabou por ganhá-la, batendo Jóni Brandão, terceiro na etapa após ceder 27 segundos para o vencedor, de 24 anos.



Fora da luta pela geral, os ‘intrusos’ foram o francês Thibault Guernalec (Arkéa Samsic), quinto classificado, o suíço Gian Friesecke (SRA), sexto, e o espanhol Mikel Aristi (Euskadi Murias), vencedor da segunda etapa, em oitavo.



Fora do pódio da geral, o ‘top-10’ também está ‘recheado’ com a W52-FC Porto, que coloca António Carvalho em quarto e Edgar Pinto em quarto, quase metade da lista.



A Rádio Popular-Boavista ficou com o sexto lugar, com João Benta, e o sétimo, com David Rodrigues, além do nono posto, de Daniel Silva, com Henrique Casimiro (Efapel) em 10.º e o colombiano Cristian Montoya (Medellín) como único representante de equipas estrangeiras.



Olhando para as 10 etapas, mais o prólogo, o domínio dos ‘dragões’ é mais evidente, com cinco vitórias em etapa e oito dias de amarelo, contra três da Efapel, sempre com Jóni Brandão.



Os portistas venceram também a classificação por pontos, com Daniel Mestre, e a classificação por equipas.



A letã Amore & Vita-Prodir venceu duas vezes, com os italianos Davide Apollonio e Marco Tizza, o mesmo número da Euskadi-Murias, com os espanhóis Mikel Aristi e Héctor Sáez.



A equipa ‘axadrezada’ também teve uma Volta positiva, com duas vitórias, por João Benta e Luís Gomes, sendo que este último venceu a classificação da montanha, com a juventude entregue ao estreante Emanuel Duarte (LA Alumínios).