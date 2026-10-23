António Salvador recorre de suspensão “injusta e ilegal”





(Com Lusa)

“Apresentarei recurso da decisão, que considero injusta e ilegal. Irei fazê-lo em sede própria, exigindo que se conheça e seja público todo o contexto da conversa que tive no final do jogo, no balneário do árbitro, na presença do delegado da Liga”, pode ler-se numa mensagem nas suas redes sociais.António Salvador foi suspenso por “lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa” do árbitro Gustavo Correia no final do Sporting de Braga–Gil Vicente (1-2).No mapa de processos sumários do CD da FPF, lê-se que, de acordo com os relatórios do árbitro e do delegado da Liga, no final da receção ao Gil Vicente, segunda-feira, jogo em atraso da segunda jornada do campeonato, António Salvador foi ao balneário da equipa de arbitragem e deixou críticas ao árbitro da associação do Porto.“O senhor faça um favor, deixe a arbitragem, falsifica documentos, o senhor psicologicamente não está em condições nenhumas de arbitrar jogos nenhuns, é o estado que a arbitragem portuguesa está”, pode ler-se na transcrição do processo, publicado no sítio oficial da Liga de clubes, como atribuído a Salvador em relação a Gustavo Correia.O líder ‘arsenalista’ defende que o relatório “é omisso e parcial” e “um sinal óbvio de que a postura de denúncia que o Sporting de Braga tem assumido face à liderança da arbitragem é incómoda e é para ser combatida”.“São vários, de resto, os indícios nesse sentido, como o comprovam a avaliação interna feita do penálti por assinalar no jogo frente ao Sporting (corporativamente assinalado como uma boa decisão!) ou a nomeação para o encontro da próxima jornada do árbitro que esteve no Moreirense–Sporting de Braga, do qual resultou um erro com impacto no resultado e na perda de dois pontos”, lê-se.António Salvador termina considerando que “a liderança da arbitragem, tão permissiva e submissa perante outros, quer condicionar e silenciar o Sporting de Braga e o seu presidente, [mas] obviamente, não o conseguirão!”.Além dos 23 dias de suspensão, o CD da FPF penalizou o presidente dos ‘arsenalistas’ com 4.970 euros de multa.O Sporting de Braga perdeu com o Gil Vicente 2-1 e, no final, queixou-se que existiu uma falta sobre Pau Victor no início da jogada que depois veio a resultar no primeiro golo da equipa de Barcelos e que, já no período de descontos, ficou por marcar uma grande penalidade favorável aos bracarenses por suposta falta sobre Ricardo Horta.