Benfica ataca liderança da I Liga

A equipa lisboeta ocupa o segundo lugar, em igualdade com o campeão FC Porto e o Portimonense, todos com menos um ponto do que o Sporting de Braga, mas tem menos uma partida realizada, que disputará esta terça-feira a partir das 20h15, no Estádio da Luz, frente ao penúltimo classificado.Em contraponto com a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, que venceu os três encontros anteriores sem encaixar um único golo (8-0 na diferença entre marcados e sofridos), o Paços de Ferreira averbou três derrotas e ainda não "faturou" no campeonato da época 2022/23 (0-7).





O Benfica chega a este jogo como claro favorito e está praticamente na máxima força - apenas João Victor e Lucas Veríssimo, por lesão, estão ausentes.





Ao nível da constituição da equipa, Roger Schmidt tem-nos habituado a poucas (ou nenhumas) mudanças e é muito provável que apenas faça regressar ao onze titular o capitão Otamendi, depois de ter cumprido castigo, ocupando a vaga do jovem António Silva.





A maior curiosidade está em ver quem ficará fora das opções, uma vez que isso poderá ser um grande indício de saída até ao fecho do mercado.





O caso do Paços de Ferreira é diferente. Os "castores" chegam a este jogo sem qualquer ponto - três derrotas em três jogos - e com a moral claramente em baixo, mas não se ficam por aqui. É que entre restrições, castigos e lesões, César Peixoto tem 12 jogadores indisponíveis e apenas 14 do plantel principal podem ir a jogo, pelo que está limitadíssimo.