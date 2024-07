Benfica empresta Henrique Pereira ao Casa Pia

“O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o Casa Pia Atlético Clube para a cedência, a título temporário, do atleta Henrique Pereira. O acordo entre os clubes é válido até final da época desportiva de 2024/2025”, escreveram os encarnados, em nota publicada no sítio oficial da Internet, a dar conta da cedência do jovem extremo.



Henrique Pereira, de 22 anos, leva 18 anos ao serviço do Benfica, no qual percorreu todos os escalões de formação e fez parte das equipas que conquistaram os campeonatos de iniciados (2016/17) e juvenis (2018/19) e a Taça Intercontinental de sub-20 (2022).



“O extremo prepara-se para continuar o seu trajeto desportivo no patamar de I Liga, após mais de 80 jogos somados pela equipa B benfiquista na II Liga”, acrescentaram, com o Casa Pia também a dar nota da chegada do jovem dianteiro pelas redes sociais.



Na derradeira temporada, Henrique Pereira totalizou seis golos em 26 encontros pelo conjunto secundário do Benfica, tornando-se agora no segundo reforço oficializado pelo clube de Pina Manique, depois da contratação do médio Miguel Sousa, ex-Mafra.