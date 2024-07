Casa Pia arranca com exames médicos e um reforço

No primeiro dia oficial do jovem treinador João Pereira no cargo do conjunto lisboeta, depois de ascender o Alverca à II Liga, os "gansos" efetuaram as tradicionais baterias de exames médicos, com a presença, para já, de somente uma cara nova, o médio Miguel Sousa.



Proveniente do Mafra, o centrocampista foi oficializado como reforço do Casa Pia e ainda é a única contratação confirmada para a época 2024/25.



Os casapianos não divulgaram a lista de futebolistas que se apresentaram nos exames médicos, uma vez que o grupo foi dividido a meio e os restantes apenas ficarão integrados esta terça-feira.



Em relação a saídas do plantel, o Casa Pia transferiu o centrocampista norueguês Kevin Krygard para o Lillestrom, e despediu-se do guarda-redes Lucas Paes, dos defesas João Nunes e Fernando Varela e do médio Ângelo Neto, que terminaram o contrato, e ainda do médio Samuel Justo e dos avançados Yuki Soma e André Lacximicant, que concluíram os respetivos períodos de empréstimo à turma de Lisboa.



A formação de Pina Manique vai realizar um estágio em Guimarães, de 21 a 27 de julho, com o calendário de duelos particulares ainda por divulgar.



O Casa Pia concluiu a temporada 2023/24 na nona posição da I Liga, com 38 pontos, e prepara-se para disputar o principal escalão do futebol português pelo terceiro ano seguido, continuando com o Estádio Municipal de Rio Maior como reduto emprestado.



Plantel provisório do Casa Pia para 2024/25:



- Guarda-redes: Daniel Azevedo e Ricardo Batista.



- Defesas: André Geraldes, Gaizka Larrazabal, Duplexe Tchamba, Nermin Zolotic, Isaac Monteiro, Leonardo Lelo, Fahem Benaissa e Tiago Dias.



- Médios: Rafael Brito, Beni Mukendi, Pablo Roberto, Telasco Segovia e Miguel Sousa (ex-Mafra).



- Avançados: Rúben Lameiras, Kiki Silva, Nuno Moreira, Fernando Andrade e Felippe Cardoso.



Treinador: João Pereira (ex-Alverca).



Saíram: Lucas Paes, João Nunes, Fernando Varela, Ângelo Neto, Kevin Krygard (Lillestrom, Nor), Samuel Justo (Sporting), André Lacximicant (Sporting de Braga) e Yuki Soma (Nagoya Grampus, Jap).