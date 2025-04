Boavista quer manter o sonho vivo

Pouco mais de 24 horas do apito inicial em Paços de Ferreira - dado que o Estádio dos Arcos se encontra em manutenção, após ter sido afetado pela Depressão Martinho -, foi dado a conhecer que Lito Vidigal abandonou o comando técnico dos "axadrezados", sendo que nem chegou a existir conferência de imprensa de antevisão do jogo.





Com a vida complicada na I Liga, todo e qualquer ponto somado é importante para o Boavista. Com várias opções fora por lesão, resta, muito possivelmente, a escolha pelo último "onze" titular utilizado diante do Gil Vicente, na última jornada.





Do lado do Rio Ave, espreita-se a barreira psicológica dos 30 pontos - a marca normalmente utilizada pelos treinadores na busca pela manutenção.





O emblema de Vila do Conde soma, neste momento, 29 e quer continuar a respirar melhor no campeonato.





Depois do desaire em Alvalade por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, certamente que Petit e o seu grupo virarão as atenções quase em pleno para o campeonato nacional e, esta segunda-feira, há um desafio fundamental na luta pela permanência.





O Rio Ave, em 12.º com 29 pontos, recebe o Boavista, que está em 18.º e último, com apenas 15, numa partida que será realizada em Paços de Ferreira e em que os boavisteiros vão ser orientados por Jorge Couto, depois da saída do treinador Lito Vidigal anunciada no domingo.