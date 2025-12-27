Carlos Vicens quer Sporting de Braga com personalidade para vencer Benfica

Os bracarenses carimbaram, na terça-feira, o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal após a vitória por 3-0, fora, ante o Caldas, mas para o campeonato registam uma derrota na última jornada, no reduto do Estoril Praia (1-0), enquanto o Benfica ainda não perdeu nas competições nacionais esta época.



“Sabemos que vamos enfrentar um rival que vem de um crescimento com o seu treinador, as ideias vão assentando e a equipa vai melhorando. Vai ser um jogo de alta dificuldade e alto nível e vamos ter que oferecer uma versão melhor da que demos com o Estoril se queremos vencer. Estamos motivados e com muita vontade de fazer um grande jogo, mas vamos ter que jogar muito bem para conseguir essa vitória que todos desejamos”, afirmou o treinador dos minhotos em conferência de imprensa.



Antigo adjunto de Guardiola no Manchester City, Carlos Vicens rejeitou a ideia de que, no domingo, possam estar em confronto estilos diferentes de futebol.



"Não penso que haja uma contraposição de estilos. Nós viemos para Baga trabalhar de uma maneira da trabalhar em que acreditamos e consideramos que a equipa possa ter rendimento. A equipa tem muito para melhorar, temos que procurar a excelência e o melhor Braga está por chegar”, disse.



Vicens deixou elogios ao treinador das 'águias': "Ter alguém como ele no campeonato é muito bom para o futebol português, não estamos a descobrir agora quem é José Mourinho, um treinador que já pôs o futebol português no topo do futebol internacional, é admirado por tudo o que conseguiu em diferentes países e diferentes clubes, reinventando-se a si mesmo, buscando alternativas para continuar a ser competitivo”, frisou.



O técnico espanhol defendeu a ideia de que o jogo vai ter diferentes momentos em que o Sporting de Braga terá que estar preparado para ser “forte com e sem bola”.



“É um jogo difícil de prever, mas vai haver momentos de todo o tipo e temos que ser capazes de estar prontos para as eventualidades do jogo, como estar mais perto da nossa baliza por vezes e, com bola, ter personalidade e não perdê-la. A nossa pressão será importante também”, disse.



As duas equipas estão separadas por 10 pontos, pelo que em caso de vitória, os minhotos reduzem a distância para sete, mas se perderem ficam a 13 pontos dos ‘encarnados’.



Questionado sobre se essas contas entram na estratégia do jogo, o treinador disse que não.



“Vamos para o jogo motivados, queremos voltar aos triunfos na Liga, estamos contentes com a vitória na Taça de Portugal, mas para fazer um bom jogo temos que fazer muitas coisas bem e ter um nível de energia alto e ser compactos”, disse.



Lagerbielke saiu antes do intervalo diante do Caldas, mas o treinador disse que o central sueco deve estar apto para domingo.



“Tivemos esse pequeno susto, ele vinha com uma sobrecarga física, mas penso que não há risco de lesão. Hoje, ainda há treino, mas confio que possa estar pronto”, referiu.



Niakaté, integrado na seleção do Mali que participa na Taça das Nações Africanas (CAN), apesar de lesionado, Sandro Vidigal e El Ouazzani, igualmente lesionados, são baixas.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 25 pontos, e Benfica, terceiro, com 35, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.