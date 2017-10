Daniel Ramos ambiciona Marítimo mais forte fora de casa

Lusa 20 Out, 2017, 15:40 | 1.ª Liga

Os insulares perderam dois dos três jogos realizados na condição de visitante no presente campeonato, um registo inverso ao que tem vindo a acontecer nos Barreiros, onde o Marítimo já leva 20 jogos seguidos sem conhecer o sabor da derrota.



"Há um grande objetivo neste jogo, que é nós conseguirmos ser mais Marítimo do que temos vindo a ser fora e este é o desafio que coloquei à equipa. É sermos mais Marítimo, que é ser aquilo que temos vindo a demonstrar mais em casa", afirmou o treinador, em conferência de imprensa.



Os aspetos a mudar passam pela mentalidade e a abordagem ao jogo, na qual o técnico ‘verde rubro' ambiciona um Marítimo mais arrojado e presente, jogando menos na expetativa.



"Recordando os nossos últimos jogos fora, temos tido comportamentos bons, misturados com comportamentos que não gosto, e este desnível está a acontecer com alguma regularidade. Tem de ter comportamentos positivos muito mais presentes e duradouros e que, na análise feita no final da semana, possamos dizer que a equipa está nesse trajeto ascendente fora de casa", acrescentou.O Marítimo desloca-se ao Bonfim sem poder contar com sete jogadores, sendo que a última das baixas é a de Bebeto, jogador preponderante no ‘xadrez' de Daniel Ramos e que foi eleito defesa do mês de setembro.



"O Bebeto está com algumas queixas já da semana anterior. Ele está com grandes dúvidas porque sente que não está a 100%. Fiz uma avaliação e o Bebeto não vai ser convocado porque não está a 100 por cento, que é o que nós precisamos", revelou Daniel Ramos.



Mesmo sem poder contar ainda com os lesionados Coronas, Ghazaryan, Pablo e Luís Martins, o técnico disse ter confiança nas opções disponíveis.



"Acredito nos jogadores que vão, como já o demonstraram em jogos anteriores. Têm a minha confiança, a responsabilidade de colmatar essas ausências e, se possível, ganharem, com a oportunidade de jogo, a titularidade na equipa nos jogos a seguir", respondeu.



Daniel Ramos comentou ainda as expulsões de Erdem Sen e Ricardo Valente no jogo da Taça de Portugal, com o Torcatense, dizendo que a do médio turco-belga podia ter sido evitada, tendo faltado concentração ao jogador, e que a do extremo português foi "absurda e injusta", na mesma linha do cartão vermelho exibido a Zainadine em Guimarães.



O Marítimo, quarto classificado com 16 pontos, visita o Vitória de Setúbal, 13.º com sete, no sábado, pelas 18h15, com arbitragem de Vasco Santos, da associação do Porto.

Treinador dedica prémio ao plantel

Daniel Ramos disse estar agradecido pelo prémio de treinador do mês de setembro da I Liga de futebol e destacou que a distinção pertence a todas as pessoas ligadas ao Marítimo, tendo ainda abordado o seu futuro.



O técnico dos ‘verde rubros' sucedeu a Miguel Cardoso, do Rio Ave, vencedor do mês de agosto, e ficou à frente de dois treinadores de ‘grandes’: Sérgio Conceição, do FC Porto, e de Jorge Jesus, do Sporting.



"Claro que me sinto contente e agradecido em quem acreditou e votou em mim. Este é um prémio que não é meu, é do Marítimo. É da equipa técnica, dos jogadores, dos vários departamentos, da estrutura diretiva e dos maritimistas. A união faz a força e juntos somos mais fortes", salientou na conferência de imprensa de antevisão do jogo dos insulares em Setúbal.O apoio que tem vindo a receber, sobretudo dos adeptos ‘verde rubros' é importante e Daniel Ramos pretende estar ao nível dos olhares cada vez mais atentos ao seu trabalho.



"Sinto-me ‘pesado’, no sentido em que as pessoas olham para mim de outra forma e isso obriga-me cada vez mais a não defraudar e a corresponder às expectativas de muitas pessoas", comentou.



A viver bons momentos, o técnico reconheceu estar num “trajeto ascendente” e admitiu estar preparado para outros desafios, embora sem que esteja obcecado ou preocupado com isso.



"Sinto que tenho capacidade para fazer mais. Tenho que aprender, que evoluir e acho que, com a humildade que me caracteriza, entendo que posso ter objetivos mais ambiciosos à frente. Quero muito continuar a ter sucesso aqui e que esse sucesso me leve a patamares superiores", referiu.



Daniel Ramos está no Marítimo desde setembro de 2016 e após ter levado os madeirenses às competições europeias na última época (6.º lugar), encontra-se no quarto lugar da I Liga, apenas atrás dos três ‘grandes'.