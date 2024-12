Daniel Sousa assume "urgência de ganhar" ao assumir comando técnico do Vitória

Findo um hiato de quatro meses e meio sem treinar, fruto do despedimento do Sporting de Braga, após o empate com o Estrela da Amadora (1-1), no arranque do campeonato, o técnico de 40 anos volta ao ativo graças ao convite do vizinho e rival do Minho, a atravessar uma série de três jornadas sem triunfos, antes da visita ao Farense, no domingo, para a 16.ª ronda.

"A urgência de ganhar é imediata, seja qual for a sequência de resultados. A sequência de resultados aumenta a pressão sobre o treinador. Queremos ganhar todos os jogos. Essa tem de ser a mentalidade desde o início. A forma como se gere a semana de trabalho pode ter mais implicações nos resultados do que a obrigação de ganhar, porque, no Vitória, é para se ganhar todos os jogos", disse, na apresentação.

Escolha da administração da SAD do Vitória para suceder a Rui Borges, treinador hoje oficializado pelo Sporting, Daniel Sousa prometeu "seguir uma filosofia" que respeita a "essência do jogo", que é a de ganhar, num processo de trabalho que está a ser rápido e tem de "ser acelerado", após um convite "completamente irrecusável".

"Quando me foi apresentado o convite, era uma coisa perfeitamente lógica aceitar. Eu manifestei junto de pessoas próximas que o meu próximo passo poderia passar pelo estrangeiro, mas apareceu o Vitória. Pelo projeto e pelos adeptos que lhe estão implícitos, [o convite] era completamente irrecusável", acrescentou.

Antigo adjunto de André Villas-Boas na Académica, no FC Porto, no Chelsea, no Tottenham, no Zenit ou no Marselha, entre as épocas 2009/10 e 2020/21, o técnico natural de Barcelos disse ainda que tenciona aproveitar "o que de bom foi feito" pela equipa técnica de Rui Borges, `obreira` de um apuramento para os oitavos de final da Liga Conferência, e introduzir ideias suas com a passagem do tempo.

Tranquilo quanto ao diferendo que o opõe à SAD do Sporting de Braga, na sequência da indemnização a receber pela rescisão do contrato, o novo `timoneiro` vitoriano mostrou-se ansioso por "conhecer os jogadores" no primeiro treino, agendado para a tarde de hoje.

Em Guimarães, Daniel Sousa vai liderar uma equipa técnica composta por Francisco Matos, Ricardo Jorge Ribeiro, Gonçalo Barbosa, João César Pereira, Maximiliano Pereira e por dois elementos previamente ligados aos vimaranenses, Douglas de Jesus e Rui Cunha.

Ao lado do novo técnico, o presidente do clube, António Miguel Cardoso, assumiu que rapidamente as partes "acertaram agulhas" para firmar um acordo e mostrou-se convencido de que os vitorianos vão "manter um trajeto de sucesso e de evolução", à semelhança do que aconteceu com Moreno, na época 2022/23, Álvaro Pacheco, em 2023/24, e com Rui Borges, na primeira metade desta época.

"Temos um grande grupo dentro do Vitória. Estamos em paz e cheios de vontade para que as coisas rapidamente regressem ao normal. Queremos muito ganhar em Faro e os próximos jogos", frisou.