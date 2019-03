Dérbi portuense entre FC Porto e Boavista abre 28ª jornada da I Liga

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 16:58 / atualizado em 28 Mar, 2019, 16:58 | 1.ª Liga

De acordo o programa da ronda, divulgado hoje no site oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o encontro entre o campeão nacional e o Boavista tem início marcado para as 20h30.



O Benfica, que à partida para a 27.ª jornada lidera o campeonato em igualdade pontual com os ‘dragões’, defronta o Feirense no domingo, a partir das 17:30, no mesmo dia em que o Sporting recebe o Rio Ave, em jogo com início às 20:00.



A 28ª jornada disputa-se também no sábado, com destaque para a deslocação do Sporting de Braga a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense, e encerra na segunda-feira, com o Tondela a receber o Portimonense.