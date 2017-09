Desportivo das Aves vence pela primeira vez na I Liga

Lusa 11 Set, 2017, 22:10 / atualizado em 11 Set, 2017, 22:34 | 1.ª Liga

A equipa visitante entrou melhor e, aos 25 minutos, adiantou-se no marcador através de Nuno Tomás, mas os avenses reagiram e deram a volta ao marcador, primeiro por Salvador Agra, aos 42, e depois por Ryan Gauld, aos 53.



Vindo de cinco jogos oficiais sem somar qualquer triunfo, o Desportivo das Aves, que abandonou agora os últimos lugares da tabela classificativa, não começou da melhor forma este regresso à I Liga, mas o forte investimento feito no início da época, com a contratação de 25 jogadores, começa agora a fazer efeito.



Para o encontro com o Belenenses, e de entre as seis alterações promovidas por Ricardo Soares, destaque para a titularidade do guardião Quim, aos 41 anos. O treinador fez ainda jogar Baldé, Defendi, Arango, Gonçalo Santos e Guedes.



O Belenenses entrou melhor no encontro e, aos 25 minutos, um erro de Baldé quase ia traindo a formação da casa. Na sequência do pontapé de canto, Bouba Saré cabeceou e obrigou Quim a defender para o poste, surgindo na recarga Nuno Tomás a inaugurar o marcador.



Em desvantagem, a formação da Vila das Aves reagiu e repôs a igualdade ainda antes do intervalo. Após um passe de Arango da esquerda para a direita, os defesas do Belenenses não conseguiram travar Salvador Agra, que, com um remate cruzado, bateu o guarda-redes do Belenenses, aos 42.



No segundo tempo, foi a equipa da casa quem melhor conseguiu responder dentro de campo, apresentando-se mais perigosa e eficaz nos lances dentro da área adversária.



Essa eficácia traduziu-se em golo logo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, com Ryan Gauld a colocar o Desportivo das Aves na frente do marcador pela primeira vez, aos 53.



A partir daí, os comandados por Ricardo Soares conseguiram controlar o resultado da melhor forma, evitando, como podiam, que o Belenenses tivesse oportunidade de subir no terreno e causasse perigo.



Ainda assim, a poucos minutos do fim, o golo da igualdade esteve muito perto de acontecer. Após um cruzamento na direita, Chaby tentou receber a bola com o peito, mas a bola escapou-lhe, permitindo a defesa de Quim.



O árbitro acabou por dar mais seis minutos de descontos que foram jogados de uma forma bastante intensa. No entanto, os três pontos já não fugiram ao Aves, que somou assim a primeira vitória na prova.